Названа причина взрыва в Одессе

На дороге образовалась яма и несколько автомобилей получили повреждения

Фото: Думская.

Названа причина взрыва в Одессе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4ec/457/5ca4ec45780fb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4ec/457/5ca4ec45780fb.jpg 2019-04-03T20:30:49+03:00 Одесса На дороге образовалась яма и несколько автомобилей получили повреждения

Правоохранители назвали предварительную причину взрыва в Одессе. Как сообщили в пресс-службе полиции Одесской области, из-за взрыва газовой трубы на дороге образовалась яма и были повреждены несколько автомобилей.

"Сегодня в Одессе на Фонтанской дороге произошел взрыв под асфальтовым покрытием. По предварительной информации, он произошел во время проверки новой газовой трубы. В результате на дороге образовалась яма и несколько автомобилей получили механические повреждения. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В полиции отмечается, что в результате проверки установлено, что взрыв под асфальтовым покрытием не связан с применением взрывных устройств или веществ.

"Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины взрыва выясняются. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины", – отмечается в сообщении.

Напомним, мощный взрыв прогремел под автомобилем, припаркованным между 6-й и 7-й станциями Большого Фонтана в Одессе. Машину отбросило на трамвайные рельсы. При этом было повреждено дорожное покрытие.

Водитель BMW, который в момент взрыва находился в припаркованной машине, говорит, что ощущался едкий запах газа.

Фото: Думская

Пострадал и еще один автомобиль, Toyota, у которого выбило заднее стекло.

По предварительным данным, под землей взорвался газ.

Фото: timer-odessa.net

Также в Сети появилось видео взрыва в Одессе. Ролик опубликовало коммунальное предприятие "Центр интегрированной системы видеонаблюдения и видеоаналитики Одессы".

На видео показан сам момент взрыва газа под асфальтом. Припаркованная машина подлетела в воздух, а в небо поднялся столб пыли.

Напомним, под Днепром прогремел сильный взрыв, в результате которого был полностью разрушен жилой дом, а также пострадали несколько соседних зданий.

А в порту Черноморска взорвалась емкость для хранения зерна. По предварительным данным, взрыв с последующим воспламенением многотонной силосной емкости произошел во время загрузки зерна. Причиной взрыва, вероятно, была мелкодисперсная зерновая пыль, накопившаяся в этой емкости. В результате пострадал сварщик, который работал неподалеку. Мужчину доставили в больницу с ожогами лица.

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