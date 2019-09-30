Названы имена украинцев с затонувшего в Атлантике судна

Иллюстрация / Фото: pexels.com

Стали известны имена моряков-украинцев, находившихся на борту судна Bourbon Rhode, которое затонуло во время шторма в Атлантическом океане.

Как стало известно, экипаж состоял из 14 человек, 10 из них – украинцы, большинство из которых – уроженцы Одесской области, сообщает "Думская".

Были названы и имена украинцев:

- Дмитрий Козырев;

- Александр Коршиков;

- Вячеслав Ковальчук;

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- Дмитрий Марченко;

- Евгений Николов;

- Вячеслав Кирей;

- Юрий Наздрачов;

- Андрей Измаильский;

- Евгений Мелгунов;

- Олег Кравец.

Напомним, ранее владелец затонувшего судна заявил, что трое членов экипажа судна, среди которых двое — украинцы, — были спасены благодаря самолету ВМС Франции, который был направлен в зону поиска. Члены экипажа были найдены на спасательной шлюпке, им оказывается помощь. К поискам подключились другие суда, находящиеся в районе исчезновения Bourbon Rhode.

Напомним, ранее сообщалось, что накануне у берегов оккупированного Крыма, в районе Судака затонул прогулочный катер , на борту которого находилось 14 человек – 12 пассажиров и двое членов экипажа.

К слову, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Турции потерпело крушение грузовое судно , на борту которого находились 13 человек, в том числе девять украинцев. Также стало известно, что в результате трагедии погибли два человека, еще четверо пропали без вести. Семь членов экипажа удалось спасти.

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