Нелегал переплыл Днестр, чтобы попасть в Украину
Пловцу-экстремалу запретили въезд в Украину на 5 лет
3 апреля пограничники задержали мужчину, который незаконно пересек украинскую-молдавскую границу, переплыв через Днестр. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.
О том, что неизвестный пытается незаконно попасть в Украину нашим пограничникам сообщили коллеги из Молдовы. Нарушителя оперативно задержали, им оказался 20-летний гражданин Молдовы. Он рассказал, что бросился в "ледяную" реку и приплыл на украинский берег из-за семейных неурядиц.
Теперь пловцу-экстремалу придется заплатить штраф. Кроме того, ему запретили въезд в Украину на 5 лет.
Накануне сообщалось, что украинец пытался перейти границу с Польшей спиной вперед. В паспорте мужчины была отметка об отказе въезда в Польшу.
Напомним, на одном из рынков в Одессе правоохранители обнаружили 15 иностранцев, которые находились на территории нашей страны незаконно. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы. Всех нарушителей из Грузии, Таджикистана, Афганистана, Кыргызстана и Узбекистана привлекли к административной ответственности. 9 нелегальных мигрантов решили принудительно вернуть в страны происхождения.
А в Харьковской области сотрудники полиции задержали гражданина России, который находился в международном розыске Интерпола за убийства пяти человек.
Ранее пограничники рассказали, как охраняют высокогорье Карпат.
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