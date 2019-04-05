Нелегал переплыл Днестр, чтобы попасть в Украину

Пловцу-экстремалу запретили въезд в Украину на 5 лет

Фото: пресс-служба ГПСУ.

Нелегал переплыл Днестр, чтобы попасть в Украину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/74c/9d4/5ca74c9d49ad9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/74c/9d4/5ca74c9d49ad9.jpg 2019-04-05T15:51:14+03:00 Одесса Пловцу-экстремалу запретили въезд в Украину на 5 лет

3 апреля пограничники задержали мужчину, который незаконно пересек украинскую-молдавскую границу, переплыв через Днестр. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

О том, что неизвестный пытается незаконно попасть в Украину нашим пограничникам сообщили коллеги из Молдовы. Нарушителя оперативно задержали, им оказался 20-летний гражданин Молдовы. Он рассказал, что бросился в "ледяную" реку и приплыл на украинский берег из-за семейных неурядиц.

Теперь пловцу-экстремалу придется заплатить штраф. Кроме того, ему запретили въезд в Украину на 5 лет.

Накануне сообщалось, что украинец пытался перейти границу с Польшей спиной вперед. В паспорте мужчины была отметка об отказе въезда в Польшу.

Напомним, на одном из рынков в Одессе правоохранители обнаружили 15 иностранцев, которые находились на территории нашей страны незаконно. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы. Всех нарушителей из Грузии, Таджикистана, Афганистана, Кыргызстана и Узбекистана привлекли к административной ответственности. 9 нелегальных мигрантов решили принудительно вернуть в страны происхождения.

А в Харьковской области сотрудники полиции задержали гражданина России, который находился в международном розыске Интерпола за убийства пяти человек.

Ранее пограничники рассказали, как охраняют высокогорье Карпат.





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