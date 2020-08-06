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Новый антирекорд и восемь смертей за сутки: что "творит" COVID-19 в Одесской области

6 августа, 12:20

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Число умерших за время пандемии выросло

Эпидемия коронавирусной инфекции не убавляет темпы распространения в Украине. Одесская область снова установила антирекорд по темпам распространения COVID-19. За минувшие сутки, 5 августа, в регионе зафиксировали 110 новых случаев.

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Согласно данным мониторинговой системы СНБО, общее количество заболевших в области достигло 3748.

Отмечается, что восемь пациентов с коронавирусом вчера скончались. Число умерших за время пандемии выросло до 62. Большинство умерших из Одессы, как минимум пять человек пожилого возраста, сообщает 048.ua.

Кроме того, за сутки выздоровели 19 человек, а 108 попали под наблюдение с подозрением на COVID-19.

Больше всего зараженных в Подольском, Болградском и Измаильском районах, а также в Одессе.

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Ранее мы сообщали, что чиновник одесской мэрии попал в больницу с коронавирусом – был госпитализирован исполняющий обязанности директора департамента коммунальной собственности Александр Ахмеров.

А медики инфекционной больницы Одессы рассказали, как проходит их рабочий день. Персоналу больницы очень сложно ходить в защитных костюмах целый день.

Также напомним, в Одессе установили антирекорд по COVID-19, а в ночных клубах "забыли" про карантин.

Видео: Teza

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Одесса статистика одесская область коронавирус заболевшие COVID-19
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