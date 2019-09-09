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В Одессе показали обновленный "Привоз": с аркой и без лотков, появились фото

9 сентября, 11:40

Мария Дмитренко

После реконструкции у рынка стало чище, а торговать теперь будут в павильонах

В Одессе показали обновленный "Привоз". Фото: Мария Дмитренко, "Сегодня"

В Одессе показали обновленный "Привоз". Фото: Мария Дмитренко, "Сегодня" / Фото: Мария Дмитренко, Сегодня

В Одессе завершился первый этап реконструкции знаменитого рынка "Привоз" – участок на перекрестке улиц Екатерининской и Новощепного ряда кардинально изменился.

Журналисты "Сегодня" побывали на преобразившемся рынке. Ремонтные работы начались здесь еще в феврале. За это время рабочие демонтировали часть торговых сооружений в центре рынка, расчистили и оградили территорию, на которой со временем появились аккуратные павильоны и красивая входная арка.

Раньше тут стояли разномастные торговые лотки не самого лицеприятного вида, а о том, что это тот самый легендарный "Привоз", свидетельствовал баннер, закрепленный в отдалении на крыше крытых рядов.


Фото: Мария Дмитренко, "Сегодня"

К слову, реконструкция также ожидает "Фруктовый пассаж", который построили в 1913 году. Его планируют накрыть стеклянной крышей. Соответствующий проект одобрил консультационный совет при областном управлении охраны объектов культурного наследия. Также мэр города Геннадий Труханов пообещал привести в порядок проезжую часть и трамвайные пути на прилегающей территории.


Фото: Мария Дмитренко, "Сегодня"

Торговцы, которые некогда торговали со стороны улиц Екатерининской и Новощепного ряда, сейчас расположили свои прилавки под высоким металлическим забором, ограждающим отремонтированную часть. Торговлю ведут прямо на сторону проезжей части и к реконструкции относятся скептически. Правда, не все.

"А чему радоваться? Тому, что нас выгонят или загнут аренду по нечеловеческим ценам? С этим ремонтом у нас не будет работы", — поделилась с нами Тамара, которая торгует хозтоварами.

"Конечно, скорее всего, придется поднимать цены на товар, если аренда превысит мои ожидания. Думаю, с этим все-таки могут возникнуть проблемы. Но сама инициатива хорошая, рынок нуждался в ремонте", — считает продавец Андрей.

А вот кто не скрывает своей радости, так это покупатели.

"Наконец-то здесь станет чище! Когда все остальное до ума доведут, весь мусор уберут, то и торговли больше станет. А то рынок только и держится на одних рассказах об историческом достоянии, а по факту здесь свалка", — поделилась покупательница Светлана.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" устроили прогулку по "Привозу" и сделали фоторепортаж о ней.

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Одесса реконструкция Привоз

Источник: Сегодня

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