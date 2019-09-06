В Одессе открыли обновленный Греческий парк: появились яркие фото

В Одессе открыли еще одну часть Греческого парка, расположенного под Приморским бульваром – тут установили огромную детскую площадку и инсталляцию в древнегреческом стиле, которую, как выяснили "Сегодня", разобрали почти сразу после открытия.

Попасть в парк по-прежнему можно лишь со стороны бульвара: вход расположен у Воронцовской колоннады, которую недавно открыли после реставрации, все так же недоступен, да и эта зона все еще закрыта для посетителей. С бульвара к парку ведут две широкие лестницы, но люди пользуются ими неохотно и толпятся у лифта.

"По ступенькам подниматься уже тяжело, поэтому ни в Стамбульский парк, ни по Потемкинской не хожу, а у фонтана или под деревьями посидеть хочется, поэтому здесь на лифте спускаюсь и поднимаюсь", – призналась пенсионерка Наталья Петровна.

Между тем, на выходе из лифта можно сразу заметить все обновления – детскую площадку, свеженький газон на склонах и остатки инсталляции в духе Древней Греции, которая служила фотозоной.

В день открытия там стояла скульптура грека в полный рост в окружении античных колонн. Композиция выглядела весьма антуражно, но, если присмотреться к деталям, можно было заметить немало огрехов, как трещины или шероховатости на поверхности изваяния.

Однако в настоящий момент от фотозоны осталась лишь бетонная площадка с остатками колонн, прикрытая пленкой. А спустя какое-то время туда подошли рабочие и начали демонтировать оставшееся.

"Больше фотозоны не будет. Она была сделана на время из папье-маше", — коротко ответили нам рабочие.

У людей, прогуливающихся в парке, такой поворот событий вызывает удивление.

"Если это было папье-маше, то нужно признать — вышло неплохо. Но не понимаю, зачем тогда вообще было ставить эту статую", — улыбаясь, поделился с нами одессит Антон.

А вот детская площадка тут самая что ни на есть настоящая. Правда, отличается от той, которая изначально была заявлена в проекте. Но детвору, а ее мы там увидели очень много, судя по всему, все устраивает. К слову, по словам чиновников, эта площадка – самая большая в городе.

"Площадка хорошая и большая. В центре такой не хватало, теперь ходим сюда гулять", — говорит молодая мама Анна.

Вокруг площадки уложили дорожку и установили скамейки. Но вид, который открывается отдыхающим на лавочках, нам показался не очень привлекательным: Приморскую улицу не видно из-за деревянного ограждения, за которым продолжаются работы, а на склоне парка виднеются участки, на которых еще не успели постелить газон.

"Я ожидал чего-то другого. Обещали интересный объект, а по факту только газона добавили, и то не везде, и площадку поставили. Как по мне, детских площадок в городе и так достаточно", — говорит студент одного из местных вузов Игорь, припоминая первоначальный проект, где на месте площадки красовалась урбанистическая детская зона.

Но есть и другое мнение.

"Я в Одессе был лет пять назад. Тогда здесь были вытоптанные тропинки и куча мусора, а теперь все преобразилось. Приятно и посмотреть, и прогуляться", — признался нам гость из Днепра Дмитрий.

Ранее мы писали, что с Русановской набережной в столице убрали изуродованную вандалами металлическую скульптуру "Бабушка с кравчучкой".

Также сообщалось, что в спальном районе Киева неизвестные похитили несколько сотен недавно высаженных цветов и кустов. Коммунальщики говорят, это повторяется из года в год по всем паркам и скверам страны. Убытки достигают десятков тысяч гривен.

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