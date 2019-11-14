Обвал потолка в полиции Одессы: появилось видео с моментом инцидента

В сети появилось видео обвала потолка в Одессе

В управлении полиции Одессы обвалился потолок / Фото: Думская

В сети появилось видео момента обвала потолка в управлении Национальной полиции Одесской области, который произошел 11 ноября.

Напомним, в результате того инцидента травмы получили двое сотрудников уголовного розыска. У одного из пострадавших диагностировали сотрясение мозга и закрытые переломы обоих ног.

Стоит отметить, что дом был построен в 1900 году, а капитальный ремонт там проводили на протяжении 20 лет. Обвалился потолок над центральной лестницей, по которой в этот момент поднимались сотрудники угрозыска.

Напомним, ранее масштабное обрушение произошло в Дрогобыче: там рухнула часть жилого дома, под обломками погибли восемь человек.

Жертвами трагедии стала почти целая семья: 64-летняя бабушка, ее 21-летняя внучка и пятилетний внук, а также две их соседки преклонного возраста и 42-летний сосед.

Все подробности в спецтеме Обвал в Дрогобыче:

А тем временемДрогобычский районный суд определил в виде меры пресечения домашний арест на 60 суток двоим сотрудникам коммунального предприятия, которые были задержаны после обвала дома в Дрогобыче.

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