"Белые метки" за парковку в Одессе: новая инспекция вынесла около тысячи предупреждений

По словам инспекторов, вскоре от предупреждений они перейдут к штрафам

В Одессе недавно созданная парковочная инспекция, сотрудники которой имеют право выписывать штрафы за неправильную парковку или стоянку, а также могут эвакуировать автомобили, вынесла уже около тысячи предупреждений. Журналисты "Сегодня" вместе с инспекторами отправились ловить нарушителей.

По словам замдиректора городского департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Сергея Щербаня, сейчас в штате инспекции всего три человека, но к новому году планируют набрать еще 10 сотрудников, а в течение следующего – 50. Всего же, по оценкам экспертов, на город нужно 120 инспекторов.

Несколько месяцев у чиновников ушло на то, чтобы закупить форму и планшеты, а также получить доступ к национальной базе НАИС (Национальные информационные системы), где содержатся данные о том, кому принадлежит то или иное авто.

"Отрабатываем уже четвертый день. Пока раздаем предупреждения, мы кладем их под дворники автомобилей", — рассказал Щербань, отметив, что за это время раздали уже около 1000 предупреждений.

А вот наказывать начнут уже с 9 сентября. Если автомобиль будет стоять в зоне действия дорожного знака "Остановка и стоянка запрещена", то его владельцу придется оплатить 250 грн штрафа.

Если же водитель оставит машину на расстоянии ближе 10 метров к перекрестку или пешеходному переходу, в зеленой зоне или будет мешать проезду других, сумма штрафа возрастает вдвое – до 510 грн. Могут даже эвакуировать автомобиль. Для этого у службы есть полномочия, правда, пока нет самих эвакуаторов.

По словам чиновников, нанимать их дорого, поэтому город планирует приобрести их. Пока речь идет о двух тягачах.

Вместе с инспекторами мы отправились проверять центральные улицы города. Начали с Ланжероновской – и сразу же оставили два бланка с предупреждением. Дальше прошлись вдоль Екатерининской улицы к одноименной площади: там нарушителей тоже немало.

Меньше чем за час предупреждения получили около десяти автовладельцев. В основном те, кто припарковал авто вдоль проезжей части. Получил "белую метку" и таксист, который остановился почти на пешеходном переходе.

Реакция у водителей разная: кто-то читает, кто-то не глядя уезжает, а некоторые останавливают инспекторов и пытаются узнать, что чиновники предлагают, чтобы люди не нарушали. Водители сетуют, мол, в центре вообще негде припарковаться, не нарушив закон.

Но инспекторы, как и полагается стражам, непреклонны: отсутствие мест для парковки не освобождает от соблюдения ПДД, да и в департаменте транспорта уверяют, что в центре более 800 бесплатных мест для парковки.

Напомним, что недавно в Днепре, где уже действует парковочная инспекция, в центре скандала оказался автомобиль мэра города Бориса Филатова, который стоял у бровки на ул. Шевченко практически на пешеходном переходе. Зафиксировав нарушение, инспекторы пытались погрузить Mercedes на эвакуатор, однако сделать этого не удалось. Как рассказал сам Филатов, виной всему — броня, которая оказалась не по силам эвакуатору.

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