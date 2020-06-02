Погром со стрельбой на "7 км" в Одессе: полиция задержала 10 человек

В Одессе задержали и доставили в отделение полиции 10 человек, причастных к погрому со стрельбой на рынке "7 км". Поиски остальных участников разборок продолжаются.

Как рассказали в Главном управлении полиции в Одесской области, злоумышленники зашли в магазин тканей, избили работников и скрылись с места происшествия на двух микроавтобусах.

"Для установления места нахождения и задержания этих лиц в действие был введен оперативный план "Перехват". Сейчас их поиски продолжаются", – сообщили правоохранители.

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В результате стрельбы ранения получили двое мужчин. Их доставили в больницу.

"Работники торгового заведения, понимая, что до этого у них был конфликт из-за места парковки автомобилей с соотечественниками, которые также торгуют тканями на рынке, вооружились пистолетом для отстрела резиновых пуль и битами и пошли в их магазин, где разбили окна", – рассказали в полиции.

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Сейчас событие квалифицировано по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины как хулиганство.

"Продолжаются мероприятия по установлению и привлечению к ответственности всех участников преступления", – добавили в одесской полиции.

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Как сообщал сайт "Сегодня", в Приморском районе Одессы произошло дерзкое ограбление. Злоумышленники у банковского учреждения напали на мужчину. После этого в городе и прилегающих районов области в действие введен специальный оперативный план "Перехват".

А ранее суд избрал меру пресечения 20 подозреваемым в деле о массовой перестрелке в Броварах. Задержанных отправили под арест на 60 суток, сообщил на своей странице в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

Видео: Пресс-служба МВД

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