Одессе на рынке установили оригинальный унитаз-"тренажер": фото

Сантехническое изделие позволяет одновременно заниматься спортом и справлять естественные потребности

Одесса. Фото: Depositphotos

На Новом рынке в Одессе установили оригинальное изделие – унитаз-тренажер под названием "Большой оригинал". Он был сварен из кусков металла и выставлен на всеобщее обозрение в одном из торговых рядов.

Необычное изделие принадлежит магазину сантехники, который таким образом проводит собственную пиар-кампанию, сообщает "Думская".

Стоит добавить, что оригинальное изделие позволяет одновременно справлять естественные потребности, и заниматься спортом.

Напомним, в городе Чертков Тернопольской области создали самую большую пиццу Украины – рекорд организовали на фестивале, организованном местными мастерами. Чтобы поразить и накормить гостей праздника, они нацелились на национальный рекорд.

Кроме этого, новый рекорд Украины зафиксировали в конце июня в Одессе. Тут 124 людей на САП-досках и каяках одновременно вышли в море. Как это было – видели журналисты "Сегодня". В установлении рекорда участвовали и профессиональные спортсмены, и новички.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Одессе на рынке установили оригинальный унитаз-"тренажер": фото". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"