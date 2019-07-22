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Одессе на рынке установили оригинальный унитаз-"тренажер": фото

22 июля, 05:12

Сантехническое изделие позволяет одновременно заниматься спортом и справлять естественные потребности

Одесса
Одесса. Фото: Depositphotos

На Новом рынке в Одессе установили оригинальное изделие – унитаз-тренажер под названием "Большой оригинал". Он был сварен из кусков металла и выставлен на всеобщее обозрение в одном из торговых рядов.

Необычное изделие принадлежит магазину сантехники, который таким образом проводит собственную пиар-кампанию, сообщает "Думская".

Стоит добавить, что оригинальное изделие позволяет одновременно справлять естественные потребности, и заниматься спортом.

Напомним, в городе Чертков Тернопольской области создали самую большую пиццу Украины – рекорд организовали на фестивале, организованном местными мастерами. Чтобы поразить и накормить гостей праздника, они нацелились на национальный рекорд.


Кроме этого, новый рекорд Украины зафиксировали в конце июня в Одессе. Тут 124 людей на САП-досках и каяках одновременно вышли в море. Как это было – видели журналисты "Сегодня".  В установлении рекорда участвовали и профессиональные спортсмены, и новички.


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Тег рынок, Одесса, унитаз, тренажер

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