Одесситам вернут часть денег за частные детсады
Участниками программы могут стать все жители, которые отчисляют налоги в городскую казну
Одесский муниципалитет будет выплачивать компенсацию родителям, дети которых посещают частные детские сады в связи с нехваткой мест в государственных.
Как пояснила директор гордепартамента образования и науки Елена Буйневич, участниками программы могут стать все жители, которые отчисляют налоги в городскую казну. Но чтобы получать компенсацию, по ее словам, детский сад должен заключить соответствующий договор с департаментом образования.
"Если ваш сад принимает участие в этой программе, то сумма в 2500 грн (в месяц. — Авт.) должна быть автоматически вычтена из суммы, которую платят родители", — отметила чиновница.
Тем временем, в Киеве дети родителей с "Картой киевлянина" будут бесплатно посещать детсады. Депутаты также утвердили бесплатно кормить всех школьников 1-4 классов.
Напомним, в апреле прошлого года в Минздраве рассказали, какие документы нужны для поступления ребенка в детсад. Для посещения заведения дошкольного образования родителям нужно предоставить справку с заверением факта, что ребенок здоров.
В прошлом году в Днепре 60 малышей в возрасте от трех до шести лет оказались в осаде полиции. Стражи порядка отрабатывали на детях террористическую угрозу и хотели сделать тренировки максимально реальными. А вот реальными оказались истерики и ужас родителей, которые не понимали, что происходит. Теперь готовят иск в суд.
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