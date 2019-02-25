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Одесситам вернут часть денег за частные детсады

Сегодня, 21:15

Участниками программы могут стать все жители, которые отчисляют налоги в городскую казну

Фото: Pixabay
Одесситам вернут часть денег за частные детсады //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/43e/054/5c743e05475f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/43e/054/5c743e05475f8.jpg Одесса Участниками программы могут стать все жители, которые отчисляют налоги в городскую казну

Одесский муниципалитет будет выплачивать компенсацию родителям, дети которых посещают частные детские сады в связи с нехваткой мест в государственных.

Как пояснила директор гордепартамента образования и науки Елена Буйневич, участниками программы могут стать все жители, которые отчисляют налоги в городскую казну. Но чтобы получать компенсацию, по ее словам, детский сад должен заключить соответствующий договор с департаментом образования.

"Если ваш сад принимает участие в этой программе, то сумма в 2500 грн (в месяц. — Авт.) должна быть автоматически вычтена из суммы, которую платят родители", — отметила чиновница. 

Тем временем, в Киеве дети родителей с "Картой киевлянина" будут бесплатно посещать детсады. Депутаты также утвердили бесплатно кормить всех школьников 1-4 классов.

Напомним, в апреле прошлого года в Минздраве рассказали, какие документы нужны для поступления ребенка в детсад. Для посещения заведения дошкольного образования родителям нужно предоставить справку с заверением факта, что ребенок здоров.

В прошлом году в Днепре 60 малышей в возрасте от трех до шести лет оказались в осаде полиции. Стражи порядка отрабатывали на детях террористическую угрозу и хотели сделать тренировки максимально реальными. А вот реальными оказались истерики и ужас родителей, которые не понимали, что происходит. Теперь готовят иск в суд.

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Тег компенсации, детский сад, детсад

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АВТОР:

Дана Митанова

Источник:

Сегодня

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