Одесские копы задержали "алко-минера"

Мужчина решил "наказать" магазин, где ему отказались продавать алкоголь в долг

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

Полицейские в Одесской области установили личность и задержали мужчину, который сообщил о минировании супермаркета в поселке Нати Беляевского района.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, "минером" оказался ранее судимый 25-летний уроженец Винницкой области, который приехал на заработки и трудился на стройке.

Мужчина признался, что решил "заминировать" магазин, потому что ему отказались давать в долг алкоголь. Сейчас ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Напомним, не так давно в городе Купянск Харьковской области полицейские задержали местного жителя, который сообщил минировании местного ювелирного магазина.

Отметим, что телефонные террористы не первый раз поднимают по тревоге экстренные службы. Не так давно под "горячую руку" минера попали четыре университета в Днепре.

Также мы писали о том, что первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что за шквалом звонков и электронными писем с ложными сообщениями о минировании различных объектов по всей Украине стоят террористы так называемых "Л/ДНР". Объектами минирования становятся торговые центра, супермаркеты, гостиницы, аэропорты, вокзалы, рестораны, театры, храмы, больницы и школы.

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