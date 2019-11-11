Одесские пограничники задержали иностранца, предлагавшего крупную взятку

/ Фото: ГПСУ

Пограничники Одесского отряда во время оформления рейса из Стамбула отказали во въезде мужчине, который предъявил фальшивые документы на имя гражданина Молдовы.

Нарушитель решил задействовать "план Б" и предложил пограничникам взятку в размере 3500 долларов, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

"Сотрудники внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы задокументировали факт предоставления неправомерной выгоды. Иностранца задержали и поместили в изолятор временного содержания до выяснения личности нарушителя и привлечения его к ответственности", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали о том, что следователя одного из райотделов Нацполиции задержали в Киеве – он требовал три тысячи долларов от подозреваемого, обещая не арестовывать его имущество, как того предусматривало наказание. Поймали взяточника именно в тот момент, когда он брал деньги – 2000 долларов. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине выросло количество взяток. Несмотря на реформы, взяточников в своих рядах выявляют все силовые ведомства. Так, во Львове арестовали налоговика, который заставил купить "паленую" водку, а потом попытался "крышевать" предпринимателя.

А еще раньше новости "Сегодня" писали о том, как на Буковине сотрудник патрульной полиции в Черновицкой области, убегая от водителя, пытался съесть 200 гривен, полученных в качестве взятки.

В международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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