Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,56

Осенний шторм в Одессе: появились яркие фото и видео

4 ноября, 06:00

В Одессе сделали яркие кадры осеннего шторма

В Одессу пришел первый осенний шторм – бушующее море атаковало берег и привлекало любителей снять красивые кадры стихии.

При этом некоторые любители съемки переоценивали свои силы, и оказывались с ног до головы забрызганы морской водой, сообщает "Думская".

Реклама

В свою очередь, жители и гости Одессы, несмотря на довольно сильный ветер, прогуливались по пляжам и с удовольствием кормили прожорливых чаек.

В тренде
Израильский доброволец "Айдара" объяснил, за что сражается на Донбассе

Напомним, ранее водная стихия атаковала юг Франции. Затоплены департаменты Эро и Восточные Пиренеи. Дома залило по окна. Людей приходится спасать от наводнения на вертолетах – дороги стали непроезжими. Метеорологи пока не дают утешительных прогнозов – ливни продлятся как минимум еще сутки. Их будут сопровождать град и ветер до 100 км/ч. В общем о погодной опасности предупреждают еще девять южных департаментов Франции.

Также сообщалось о том, что Италию заливают смертоносные ливни. Там наводнения и оползни унесли жизни не менее двух человек. Неподалеку от Генуи погиб таксист – его машину смыло с дороги. Такая же трагедия произошла с водителем в Турине.

А еще раньше новости "Сегодня" сообщали, что в Испании обильные ливни парализовали столицу. В Мадриде затопило водой метро, на улицах в водной блокаде оказались автомобили. Больше всего от потопа пострадал пригород Мадрида – Арганда-дель-Рей.

По меньшей мере шесть человек умерли в Испании из-за сильных дождей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

фото видео Одесса шторм

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Одесской области мужчина убил пожилых супругов и их сына: известна причина
В Одесской области мужчина убил пожилых супругов и их сына: известна причинаОдесса
В Одессе фура не вписалась под мост и потеряла контейнер: появилось видео
В Одессе фура не вписалась под мост и потеряла контейнер: появилось видеоОдесса
В Одесской области двое детей выпали из окна больницы
В Одесской области двое детей выпали из окна больницыОдесса
Групповое изнасилование школьниц в Одессе: задержаны еще трое мужчин
Групповое изнасилование школьниц в Одессе: задержаны еще трое мужчинОдесса
Под Одессой нашли убитой 14-летнюю девочку: фото и видео
Под Одессой нашли убитой 14-летнюю девочку: фото и видеоОдесса
В центре Одессы произошла массовая драка и поножовщина: двое погибших, один ранен
В центре Одессы произошла массовая драка и поножовщина: двое погибших, один раненОдесса

Новости партнеров

Loading...
загрузка...