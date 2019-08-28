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В Мадриде потоп: в столице Испании затопило метро

28 августа, 00:18

В пригороде испанской столицы грязные потоки смывали машины и мусорные контейнеры

В Испании, где недавно в результате авиакатастрофы погибли семь человек, обильные ливни парализовали столицу. В Мадриде затопило водой метро, на улицах в водной блокаде оказались автомобили.

Больше всего от потопа пострадал пригород Мадрида – Арганда Дель Рей. Там грязные потоки смывали машины, мусорные контейнеры и торговые палатки.

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Из-за затопления департаменту транспорта пришлось закрыть несколько станций метро и две автотрассы.

О пострадавших испанские власти пока не сообщают. А синоптики предупреждают о продлении дождей и призывают людей быть осторожными.

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Напомним, что на прошлой неделе стихия ударила по другому испанскому региону – на Канарских островах разгорелся масштабный лесной  пожар, в результате которого были эвакуированы около 2 тыс. человек, и еще 10 тысяч человек потом пришлось спасать.

А еще ранее из-за аномально высокой температуры испанские власти объявили наивысший уровень опасности в провинции Сарагоса, которая значительно пострадала в июне в результате лесных пожаров.

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Испания Мадрид потоп наводнение паводок ливни

Источник: Сегодня

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