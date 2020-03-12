Особенности карантина: что можно и чего нельзя делать в Одессе

Кинотеатры и торговые центры в городе будут работать

Несмотря на то, что карантин из-за угрозы распространения коронавируса ввели по всей стране, в Одессе и области некоторых ограничений решили не придерживаться.

Как сообщает "Думская", областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ограничила в регионе массовые мероприятия и рекомендовала временно закрыть учебные заведения. Несмотря на это, детские в области будут работать. Но, как отметили чиновники, сформируют дежурные группы для детей, которых родителям не с кем оставить.

Кроме того, по словам губернатора области, театры, кинотеатры и торгово-развлекательные центры во время карантина будут работать. Порты и аэропорты функционируют в штатном режиме, но противоэпидемические меры усилят. Что касается рынков, им направят рекомендации относительно допустимого количества людей.

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"В случае необходимости и ухудшения эпидемической ситуации будут приняты дополнительные решения относительно закрытия или ограничения каких-либо заведений, развлекательных или культурных центров", – отметил Максим Куцый.

Также в области выбрали базу для обсервации подозреваемых на коронавирус -санаторий "Куяльник". По словам чиновников, в ближайшее время ОГА закупит тысячу дополнительных тест-систем для выявления инфекции.

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Напомним, с сегодняшнего дня, 12 марта, в Украине вводится общенациональный карантин.

О том, как переживают эпидемию коронавируса в Китае и какие основные изменения произошли в стране после введения карантина – в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" рассказала украинка Светлана Дзюма, которая более шести лет живет в Китае.

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