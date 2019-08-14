Отдых на пляжах Одессы: людей приехало меньше, а цены остались те же

В Одессе после недавних погодных "сюрпризов" морская вода стала прохладнее, а на некоторых пляжах специалисты областного лабораторного центра рекомендуют временно воздержаться от купания. "Сегодня" отправились на побережье, чтобы выяснить, как непогода повлияла на турсезон.

В августе людей на одесских пляжах обычно бывает очень много, однако сейчас, прогулявшись по трем популярным местам, особого ажиотажа журналисты не заметили. Отдыхающих достаточно, но и свободное место на песке найти несложно.

Так, на пляже "Дельфин" большинство сидит на берегу, прячась от палящего солнца под зонтами на радость тем, кто сдает их в аренду. В разы меньше народа в воде. Местные сотрудники говорят, что спрос на пляжные услуги не упал и цены они не снижали.

"Людей стало немного меньше, но зато пляжники говорят, что толкучки нет, из-за чего и отдыхать приятней", — рассказали нам молодые люди, которые расставляют шезлонги.

Те же, кто решился окунуться, признаются, что водичка хорошая, но хотелось бы потеплее.

"Нас все устраивает. Правда, в интернете обещали, что вода будет 24 градуса, а по ощущениям она прохладней. Но купаться можно", — говорит турист из Одесской области Александр.

На пляже "Отрада", который, к слову, попал в число тех, где купаться временно не рекомендуют, отдыхающих даже больше, чем на "Дельфине". Но и тут вчера в обед можно было найти свободное место у воды.

"Слышал, что нельзя купаться, но я в это не верю. Постоянно хожу на море и в жару, и после дождя, пока проблем не было", — говорит одессит Валерий.

Вторят ему и приезжие.

"Читала, что не рекомендуют, но я плаваю хорошо и за детьми слежу, чтобы воды не нахлебались", — добавила гостья из Черкасс Юлия.

Продавец прохладительных напитков Татьяна вспоминает, что в первые дни после дождей торговли тут не было: "Тогда, конечно, ужас был, и людей первое время вообще не было. Но сейчас торговля потихоньку налаживается".

На "Ланжероне" людей было даже меньше, чем на "Дельфине", хотя место считается куда более популярным.

"Мы приехали в отпуск, поэтому на море все равно хочется, но плавать пока не рискуем", — признается турист из Винницы Сергей.

На набережной у дельфинария, на которой обычно многолюдно, отдыхающих тоже мало. В основном они просто гуляют. Зато местной молодежи такой простор, кажется, по душе.

"Мы в основном ныряем с пирса, глаза не открываем, воду не пьем. Людей действительно меньше, но зато есть место для разгона перед прыжком", — поделился с нами одессит Павел.

По словам турэксперта Фазиля Аскерова, по турсезону в Одессе больше ударили аномальная жара и цветение воды в начале лета, чем последние ливни:

"Любые погодные явления продолжительностью два-три дня, какими бы существенными они ни были, сильно не влияют на поток туристов. Но это оказывает влияние на тех людей, которые едут автотранспортом, и тех, которые на момент природных катаклизмов принимают решение о поездке. Они ассоциируют поездку с ситуацией в городе и, скорее всего, выберут другое место".

Как сообщали новости "Сегодня", 8 августа в результате ливня и ураганного ветра в Киеве повалены десятки деревьев в разных районах, были подтопления. В частности, на Троещине ветер сорвал с небольшой пристройки крышу, а сломанное дерево упало на припаркованный автомобиль.

Видео: Kyiv Live

Напомним, 3 августа мощный ливень затопил Одессу. В центре города, на Карантинном спуске, поток воды снес десяток припаркованных авто, развернул ливневый коллектор и сорвал асфальтовое покрытие. Также были затоплены улицы Балковская, Среднефонтанская, Приморская, Привоз и Аркадия. В районе Пересыпи сорвало люки.

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