Падение женщины из маршрутки: одесская полиция открыла уголовное производство

После падения из маршрутки 41-летняя женщина впала в кому

После инцидента с падением женщины из маршрутки в селе Нерубайское Одесской области сотрудниками полиции было открыто уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"Установлено, что автотранспорт под управлением 31-летнего водителя двигался по маршруту. Во время поворота под натиском пассажиров, стоявших у задней двери, дверь открылась. В результате женщина выпала из маршрутки и получила травмы, от которых впала в кому", – говорится в сообщении.

По требованию полицейских, автобус был снят с маршрута и отправлен на площадку временного содержания автотранспорта для проведения экспертиз.

"Сведения по факту инцидента внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса. Продолжается следствие", – говорится в сообщение.

Ранее в Ирпене несовершеннолетняя девочка выпала из маршрутки во время движения. По данным правоохранителей, 15-летний ребенок выпал из маршрутки, которая ехала по улице Садовой. На перекрестке водитель забитой людьми маршрутки сделал крутой поворот налево, в это время внезапно открылась дверь автобуса, в результате чего девочка выпала на дорогу и получила телесные повреждения.

Напомним, 4 сентября мы сообщали, что в Киеве погиб пассажир, которого вытолкнули из маршрутки. Мужчина ударился головой об асфальт и умер в "скорой" по дороге в больницу.