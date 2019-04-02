Под Одессой 15-летний школьник в честь 1 апреля "заминировал" лицей
Сообщение о минировании парень объяснил желанием "пошутить"
В Одесской области 15-летний школьник из Черноморска в честь Дня смеха, 1 апреля, решил "пошутить" и сообщил о минировании своего лицея. Об этом сообщили в пресс-службе городского отделения полиции.
"1 апреля, работники Черноморского отделения полиции получили сообщение от неизвестного о минировании местного лицея. Проверив здание заведения и прилегающую территорию, взрывотехники никаких опасных предметов не нашли", - отметили полицейские.
Вскоре копам удалось установить личность "минера" – им оказался 15-летний студент учебного заведения, который объяснил свой поступок "первоапрельской шуткой".
Было открыто уголовное производство по статье "заведомо ложное сообщения об угрозе опасности граждан", которая грозит наказанием за подобные "шутки" в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.
Напомним, в Харьковской области ранее судимого 23-летнего парня задержали за "минирование" районного отделения полиции. Как выяснилось, житель поселка Хотомля во время застолья с друзьями поспорил с ними и со своего мобильного телефона позвонил в полицию и сообщил о минировании Волчанского райотдела. Подозреваемого задержали, ему грозит тюремное заключение на срок до шести лет.
Также в Харьковской области неизвестный сообщил о минировании здания районного суда. Взрывчатку эксперты так и не нашли, проводилась эвакуация. А В Виннице женщина из мести "заминировала" банк.
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