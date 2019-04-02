Под Одессой 15-летний школьник в честь 1 апреля "заминировал" лицей

Сообщение о минировании парень объяснил желанием "пошутить"

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

Под Одессой 15-летний школьник в честь 1 апреля "заминировал" лицей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/459/a20/5c6459a20f1d7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/459/a20/5c6459a20f1d7.jpg 2019-04-02T11:40:00+03:00 Одесса Сообщение о минировании парень объяснил желанием "пошутить"

В Одесской области 15-летний школьник из Черноморска в честь Дня смеха, 1 апреля, решил "пошутить" и сообщил о минировании своего лицея. Об этом сообщили в пресс-службе городского отделения полиции.

"1 апреля, работники Черноморского отделения полиции получили сообщение от неизвестного о минировании местного лицея. Проверив здание заведения и прилегающую территорию, взрывотехники никаких опасных предметов не нашли", - отметили полицейские.

Вскоре копам удалось установить личность "минера" – им оказался 15-летний студент учебного заведения, который объяснил свой поступок "первоапрельской шуткой".

Было открыто уголовное производство по статье "заведомо ложное сообщения об угрозе опасности граждан", которая грозит наказанием за подобные "шутки" в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, в Харьковской области ранее судимого 23-летнего парня задержали за "минирование" районного отделения полиции. Как выяснилось, житель поселка Хотомля во время застолья с друзьями поспорил с ними и со своего мобильного телефона позвонил в полицию и сообщил о минировании Волчанского райотдела. Подозреваемого задержали, ему грозит тюремное заключение на срок до шести лет.

Также в Харьковской области неизвестный сообщил о минировании здания районного суда. Взрывчатку эксперты так и не нашли, проводилась эвакуация. А В Виннице женщина из мести "заминировала" банк.

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