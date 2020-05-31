Под Одессой школьница впала в алкогольную кому

В Одесской области на одной из улиц села Великодолинское Овидиопольского района местные жители нашли девочку-подростка без сознания. Позже оказалось, что она впала в алкогольную кому.

Очевидцы вызвали скорую помощь, и медики доставили ее в ближайшую больницу, сообщает "Портал Черноморска".

Врачи осмотрели пострадавшую и определили, что девочка впала в алкогольную кому, ее состояние стабильно тяжелое.

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По словам местных жителей, девочка учится в 7-м классе Великодолинской школы и в день происшествия находилась в компании сверстниц, но к моменту, когда ей стало плохо, подружки испугались и оставили ее на улице.

Овидиопольский отдел полиции начал расследование инцидента, все участницы происшествия будут допрошены.

Напомним, ранее в Полтавской области 17-летний парень умер от выпитого алкоголя – трагедия произошла в новогоднюю ночь.

А перед этим в Кременчуге две школьницы напились до потери сознания и попали в больницу в тяжелом состоянии.

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Также сообщалось, что в Николаеве в микрорайоне Варваровка умерли двое дальнобойщиков, еще трое водителей попали в больницу. Все они употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе на улице Одесское шоссе.

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