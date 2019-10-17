Под Одессой столкнулись "Волга" и междугородная маршрутка: есть жертвы

Смертельное ДТП произошло в пригороде Одессы. Один человек погиб, четверо травмированы. Лоб в лоб столкнулись "Волга" и междугородная маршрутка. Водитель легковушки, съезжая с главной дороги, не пропустил встречный транспорт – сообщили в полиции. 82-летняя пассажирка "Волги" погибла на месте. Всех пострадавших госпитализировали.

Напомним, за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек. О такой печальной статистике сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины. Копы подчеркнули, что по сравнению с тем же периодом прошлого года все показатели аварийности на украинских дорогах увеличились.

Отметим, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Также на днях, словно в подтверждение страшной статистики, стало известно о том, что в Киевской области за сутки произошло девять ДТП, жертвами которых стали три человека. Кроме того, на территории региона произошло несколько аварий с пострадавшими. но без летальных исходов.

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