ДТП под Хмельницким: ранены мать с семилетним ребенком

Сегодня, 15:46

На дороге не разминулись ВАЗ 2115 и автомобиль FIAT, пассажир которого тоже попал в больницу


На месет аварии. Фото: Нацполиция, ye.ua

На месет аварии. Фото: Нацполиция, ye.ua

На месет аварии. Фото: Нацполиция, ye.ua

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 1 августа, около 8:50 на перекрестке возле села Давыдковцы Хмельницкого района.

"Предварительно установлено, что 36-летний житель села Заставцы Старосинявского района на автомобиле ВАЗ 2115, поворачивая с автодороги М-12 на объездную дорогу, в направлении села Копыстин, не предоставил преимущество в движении и допустил боковое столкновение с автомобилем FIAT под управлением 64-летнего водителя", – сообщают в полиции.


В результате ДТП травмы получили 31-летняя жена и семилетний сын водителя автомобиля ВАЗ, а также 43-летний пассажир автомобиля FIAT, житель села Бахматовцы Хмельницкого района. Всех пострадавших госпитализировали в Хмельницкую областную больницу.

По данному факту открыто уголовное производство (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта).  Виновнику ДТП грозит  максимальное наказание в виде  ограничения свободы до трех  лет. Сейчас следователи выясняют обстоятельства аварии.

Напомним, не так давно возле Хмельницкого ДТП, где легковушка влетела в грузовик, погибли два человека и пятеро получили травмы.

Также сообщалось, что в один день, результате пяти ДТП, которые в пятницу 20 июля произошли в Украине, погибли 22 человека. 

Кроме этого, мы писали об основных причинах ДТП в Украине.
ДТП, ребенок, Хмельницкий

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Источник:

"Сегодня"

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