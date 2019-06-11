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Пожар в психбольнице Одессы: появились имена погибших, новые подробности и фото

11 июня, 14:53

В городе объявлен день траура, а родственникам жертв и пострадавших обещана помощь

В Одессе назвали имена жертв ночного пожара в психбольнице, где погибли пятеро пациентов и медсестра учреждения. Подробности трагедии сообщили во время заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как стало известно, трагедия унесла жизни:

- Марии Пастернак 1934 года рождения;

- Семена Клапчука 1934 года рождения;

- Лидии Поровковой 1934 года рождения;

- Галины Тодоровой 1937 года рождения;

- Михаила Лазарева 1928 года рождения;

- медсестры Юлии Никитиной 1964 года рождения.

В связи с этим чрезвычайным происшествием в городе 12 июня объявлен траур. Кроме того, чиновники пообещали оказать материальную помощь пострадавшим и семьям погибших – родственники погибших получат по 100 тысяч гривен, а близкие потерпевших – по 50 тысяч гривен.

Как заявил начальник областного управления Нацполиции Олег Бех, копы сделали фотографии всех пациентов лечебницы, чтобы уточнить их личности, ведь не все помнят свои имена.

Также выяснилось, что возгорание началось под навесом, где сушили белье. Там же лежали матрасы, которые и вспыхнули, возможно, по чьей-либо неосторожности. По одной из версий, огонь мог возникнуть по вине пациентов: у них были спички и сигареты.

Есть также предположение, что виновницами могли оказаться и сотрудницы лечебницы, которые находились на работе в состоянии алкогольного опьянения. Однако официального подтверждения этих версий пока нет.


Напомним, огонь в "Одесском областном медицинском центре психического здоровьявспыхнул вечером 10 июняПламя охватило 500 квадратных метров крыши одноэтажного деревянного здания. На борьбу с огнем было направлено 12 единиц техники и 57 бойцов ГСЧС. В 22:53 пожар локализовали, а в 23:19 он был ликвидирован. 

Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поручил создать госкомиссию по расследованию пожара в психбольнице в Одессе

"Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру Владимиру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены. Мои соболезнования родным и близким погибших", – написал глава государства в Twitter. 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что виновники пожара в будут найдены

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АВТОРЫ:

Виктор Борисенко , Мария Дмитренко

Источник:

Сегодня

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