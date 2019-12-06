Пожар в Одессе: 18 пострадавших уже выписаны из больниц

По состоянию на 17:00 6 декабря в стационарах больниц Одессы находятся 11 пострадавших

18 пострадавших в результате сильного пожара на Троицкой, 25 в Одессе уже выписаны из больниц.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета, – пишет Думская.

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В стационарах больниц Одессы находятся 11 пострадавших. Среди них — шестеро сотрудников ГУ ГСЧС в Одесской области, а также трое студентов и двое сотрудников колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Напомним, что в Сети появилось видео начала пожара в Одесском колледже экономики , в результате которого, по данным на 17:00, погибли четыре человека (четвертой жертвой стал директор Института морской биологии Борис Александров), еще 12 остаются пропавшими без вести. Спасатели продолжают разбирать тлеющие завалы, под которыми могут находиться десяток людей.

Напомним, по поручению премьер-министра 6 декабря для расследования причин пожара в колледже на Троицкой Кабмин сформировал специальную комиссию.

Напомним, что в среду, 4 декабря, около 10:00 в Одессе в шестиэтажном здании на углу Пушкинской и Троицкой улиц, известном как доходный дом Асвадурова, вспыхнул крупный пожар.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

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