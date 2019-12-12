Пожар в центре Одессы: девять погибших все еще не опознали

Фото: ГСЧС

В Одессе спасатели полностью ликвидировали пожар в колледже на Троицкой. Девять из 16 жертв трагедии все еще не опознали, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В 4:09 12 декабря пожар ликвидирован. По состоянию на 7:00 12 декабря продолжаются работы по разборке завалов и демонтажа аварийных элементов конструкций здания", – говорится в сообщении.

Спасатели уже достали из-под завалов здания тела всех 14 пропавших без вести. Девять из них все еще не опознали. В больницах все еще остаются восемь человек.

Напомним, на данный момент подтверждена гибель студентки колледжа Ксении Бабенко, преподавателя высшей математики и информатики Анны Бортюк, сотрудницы учебного заведения Марины Коваль, студента Кирилла Трофимчукаи заведующей отделением правового направления колледжа Натальи Третьяковой. Кроме того, в больнице умер спасатель Сергей Шатохин.

Между тем, в Одессе Киевский райсуд отправил директора сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу под домашний арест на 60 суток.

Также мы писали, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года.

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