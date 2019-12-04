Пожар в одесском колледже ликвидирован, в городе объявлен двухдневный траур

Пожар был ликвидирован в 19:30

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Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса был ликвидирован. Об этом сообщает "Думская" в Telegram.

Как сообщается, пожар был ликвидирован в 19:30.

По данным издания, на данный момент проливаются конструкции, а также начаты работы по поиску тел погибших.

Кроме того, четверг и пятница, 5 и 6 декабря, объявлены траурными днями в Одессе, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

"4 декабря 2019 года в здании государственного высшего учебного заведения "Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса", расположенного по адресу: г. Одесса, ул.Троицкая, 25, произошел масштабный пожар, который привел к гибели людей. Учитывая изложенное… огласить 05, 06 декабря 2019 года днями траура в городе Одесса", - говорится в тексте распоряжения, который Труханов опубликовал на своей странице в соцсети Facebook в среду.

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Согласно распоряжению, государственные флаги и флаги Одессы в эти дни будут приспущены и дополнены траурными лентами. Также рекомендуется ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий в городе.

"Мэрия продолжает оказывать всю необходимую помощь пострадавшим при пожаре на Троицкой, в том числе медицинскую. Создан городской оперативный штаб. В связи с трагедией завтрашний день объявлен в Одессе траурным", – написал городской голова.

Напомним, 4 декабря в центре Одессы начался пожар. Огонь охватил 4 из 6 этажей Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25.

В этот момент в здании шли занятия, там находились студенты – всего около 400 человек.

В результате пожара один человек погиб. Изначально сообщалось, что погибла преподаватель колледжа, однако позже стало известно, что погибшей оказалась 17-летняя студентка вуза.

По состоянию на 19:30 4 декабря количество пострадавших из-за пожара составляет 28 человек.

Не удается установить связь с семью людьми, которые на момент пожара находились в помещениях колледжа: тремя сотрудниками бухгалтерии вуза, а также студентами Людмилой Чугунниковой, Кириллом Трофимчуком, Екатериной Пьяночкиной и Юлией Маркиной.

Причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

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