Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,94
26,5

Пожар в Одессе: в соцсетях ищут пропавших студентов и преподавателей (фото)

4 декабря, 18:40

Семеро человек пропали после пожара - имена четырех из них известны

Фото: Мурат Макоев

Фото: Мурат Макоев

Несмотря на локализацию страшного пожара в Одессе, все еще не удается установить связь с семью людьми, которые на момент трагедии находились в помещениях Одесского колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса.

Читайте также: Рухнувший свод и обгоревшая крыша: что происходит на месте пожара в Одессе

Об этом сообщает издание "Таймер".

Реклама

В Министерстве образования Украины подтверждают пропажу троих сотрудников бухгалтерии вуза, а также, согласно данным Telegram-канала "Подслушано Одесса", пропали студенты Людмила Чугунникова, Кирилл Трофимчук, Екатерина Пьяночкина и Юлия Маркина.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

Напомним, пожар в шестиэтажном здании на углу Пушкинской и Троицкой улиц, известном как доходный дом Асвадурова, в Одессе вспыхнул утром 4 декабря. В здании, кроме колледжа, располагались помещения Института морской биологии, одесский филиал Института археологии НАН Украины, а также другие учреждения.

На данный момент известно, что в результате случившегося одна женщина погибла, а десятки других человек пострадали.

Причиной пожара могла стать старая проводка, которую, по неофициальной информации, не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Одесса студенты колледж пожары пропавшие без вести

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Съемка порно в кабинете гинеколога в Одессе: появились подробности
Съемка порно в кабинете гинеколога в Одессе: появились подробностиОдесса
Крупный пожар в центре Одессы: в сети сообщают о первой жертве
Крупный пожар в центре Одессы: в сети сообщают о первой жертвеОдесса
Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видео
Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видеоУкраина
В Одессе самолет совершил аварийную посадку
В Одессе самолет совершил аварийную посадкуОдесса
Секс-скандал в Одессе: тайное видео с голыми пациентками онкодиспансера год публиковали на порносайте
Секс-скандал в Одессе: тайное видео с голыми пациентками онкодиспансера год публиковали на порносайтеУкраина
В центре Одессы вспыхнул крупный пожар: студенты оказались в ловушке
В центре Одессы вспыхнул крупный пожар: студенты оказались в ловушкеОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...