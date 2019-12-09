Пожар в одесском колледже: спасатели нашли еще двух погибших

Фото: od.dsns.gov.ua

В Одессе во время разбора завалов сгоревшего колледжа на Троицкой спасатели нашли еще два тела. Число жертв пожара возросло до 12 человек.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, первое тело достали в 00:35, а второе – в 5:15. В больницах до сих пор находятся девять из 30 пострадавших.

На данный момент спасатели уже разобрали конструкции верхней части здания, убрали рухнувшие конструкции из арочного прохода и расчистили внутренний двор колледжа от припаркованного транспорта и строительных конструкций. Сейчас продолжается разбор конструкций на цокольном этаже.

Как мы уже сообщали, в среду, 4 декабря, около 10:00 в Одессе в шестиэтажном здании на углу Пушкинской и Троицкой улиц, известном как доходный дом Асвадурова, вспыхнул крупный пожар. Как выяснилось, в колледже отсутствовала пожарная сигнализация. Об этом на брифинге заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

Напомним, во время брифинга в Одессе Алексей Гончарук анонсировал увольнение нескольких одесских чиновников, а также заявил, что берет ход расследования пожара в местном колледже под личный контроль.

Кроме того, стало известно, что полиция установила первых подозреваемых в деле о смертельном пожаре в колледже на Троицкой.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

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