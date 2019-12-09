В ГСЧС заявили, что в одесском колледже не было пожарной сигнализации

В результате пожара в колледже погибли десять человек

Фото: od.dsns.gov.ua

В сгоревшем в Одессе колледже отсутствовала пожарная сигнализация. Об этом сегодня на брифинге заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

Отвечая на вопрос, сработала ли в колледже пожарная сигнализация, он сказал: "После сегодняшнего совещания выяснилось, что там вообще пожарной сигнализации не было".

Ранеев ГСЧС сообщили, что на 21:00 8 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Всего результате пожара погибли 10 человек. Пострадало 30 человек (в больницах остается 9 человек). Всего с начала разбора завалов вывезено 1 тыс. 216 м куб. строительных конструкций. Всего к работам привлечено 275 человек и 41 единица техники. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.

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В свою очередь президент Владимир Зеленский объявил в воскресенье, 8 декабря, национальный траур по погибшим из-за пожара в Одессе.

Как мы уже сообщали, в среду, 4 декабря, около 10:00 в Одессе в шестиэтажном здании на углу Пушкинской и Троицкой улиц, известном как доходный дом Асвадурова, вспыхнул крупный пожар, в котором погибли десять человек и еще десятки людей пострадали.

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Напомним, во время брифинга в Одессе Алексей Гончарук анонсировал увольнение нескольких одесских чиновников, а также заявил, что берет ход расследования пожара в местном колледже под личный контроль.

Сайт "Сегодня" вел трансляцию брифинга.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

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