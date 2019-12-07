Пожар в одесском колледже: в больницах остаются 11 пострадавших

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В Одессе в больницах до сих пор остаются 11 пострадавших из-за пожара в колледже на Троицкой. Об этом рассказали в местной мэрии.

Среди госпитализированных – трое несовершеннолетних студентки, две сотрудницы колледжа и шесть пожарных. 18 пострадавших врачи отпустили домой в связи с улучшением состояния здоровья под амбулаторное наблюдение.

Напомним, в результате пожара погибли пять человек, первой жертвой трагедии стала студентка колледжа, 2003 г. р., в день пожара она умерла в больнице. Ее уже похоронили. Тела еще четырех жертв пожара правоохранители нашли, разбирая руины здания.

Также мы сообщали, что в сгоревшем здании продолжают работать спасатели. Там до сих пор возникают небольшие очаги возгорания, но их оперативно тушат. Ведутся поиски пропавших без вести.

Кроме того, по поручению премьер-министра 6 декабря для расследования причин пожара в колледже на Троицкой Кабмин сформировал специальную комиссию.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

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