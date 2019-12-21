Пожар в одесском колледже: в больницах остаются шестеро пострадавших

20 декабря двое из них с учетом улучшения здоровья выписаны домой под амбулаторное наблюдение

Фото: omr.gov.ua

Шестеро из тридцати пострадавших на пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса продолжают лечение в медучреждениях.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

"В больницах Одессы продолжают получать лечение шестеро пострадавших вследствие пожара на улице Троицкой. Департамент здравоохранения горсовета обеспечил контроль качества оказания медицинской помощи пострадавшим. Все пострадавшие обеспечены необходимыми диагностическими процедурами, в том числе рентгенографией, компьютерной томографией, УЗИ, ЭКГ, лабораторными исследованиями", - отмечается в сообщении.

В полном объеме пострадавшим предоставлены медикаменты и препараты крови при лечении в стационаре, привлечены к консультациям и участию в консилиумах ведущие профильные специалисты Одессы и Одесского региона.

По решению консилиума врачей, на основании медицинских показаний пятеро сотрудников ГСЧС для дальнейшего продолжения лечения были переведены в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.

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В горсовете уточнили, что "20 декабря двое из них с учетом улучшения здоровья выписаны домой под амбулаторное наблюдение. Кроме того, еще трое пострадавших на пожаре продолжают лечение в стационарах, находящихся в структуре городского департамента здравоохранения". А тем временем стало известно, что в связи с резонансным пожаром в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса уволены начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и один из его заместителей Михаил Вовк. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка ГСЧС. В тренде Одесситы объединяются, чтобы наказать виновных в трагических пожарах Как отмечается, приказом ГСЧС Украины генерал-майор службы гражданской защиты Федорчак уволен в запас ВСУ. Другим приказом ГСЧС освобожден от занимаемой должности заместитель начальника по предупреждению чрезвычайных ситуаций Михаил Вовк. Приказом ГСЧС Украины от 20 декабря на должность начальника регионального главка ГСЧС назначен полковник Вадим Шулюк, который до этого был первым заместителем Федорчака, после отстранения которого исполнял обязанности начальника главка. Напомним, недавно стали известны имена всех 16 жертв страшного пожара в колледже на улице Троицкой. Пятеро из них были опознаны сразу, а для идентификации еще 11 тел понадобилась экспертиза, поскольку они были сильно изуродованы огнем. Подтвердилось, что погибли те люди, которые считались пропавшими без вести – студенты и преподаватели колледжа, а также ученые Института морской биологии. Также мы сообщали, что в качестве основной версии пожара рассматривается неисправность электропроводки. Между тем в Одессе Киевский райсуд уже отправил директора сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу под домашний арест на 60 суток.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

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