Пожар в "Токио Стар": бизнесмену назначили залог в 53 миллиона

Вадим Черный / Фото: Думская

Владельцу сгоревшего отеля "Токио Стар", бизнесмену Вадиму Черному, которого обвиняют в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель девяти человек, Киевский районный суд Одессы назначил меру пресечения.

Решение о залоге в размере 53 млн 57 тыс. 760 гривен принял следственный судья Вадим Иванчук, сообщает "Думская".

Служитель Фемиды отказался удовлетворять ходатайство о передаче подозреваемого на поруки, которое было подписано журналистами, общественными деятелями и главным раввином Одессы и юга Украины Авраамом Вольфом. В то же время он частично удовлетворил ходатайство прокуратуры.

По решению судьи, если за Черного не будет внесен залог, он останется под стражей в СИЗО как минимум до 13 декабря.

Как заявил адвокат бизнесмена Дмитрий Ягунов, он будет обжаловать это определение суда. Юрист также обратил внимание на то, что другую подозреваемую по делу, администратора отеля Ирину Паровик, этот же судья отпустил под ночной домашний арест.

Как "Сегодня" писали ранее, одесские правоохранители объявили подозрение старшему администратору отеля "Токио Стар", в котором произошел пожар и погибли девять человек.

Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел в ночь на 17 августа. В результате пожара погибли девять человек, 10 пострадали.

Огонь вспыхнул в здании, где находилось около 200 человек. Погибшими оказались женщина из Сум и ее 10-летняя дочь, две пары влюбленных – из Балты и Киева, турист из Днепра и гражданка Австралии.

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель людей в пожаре.

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