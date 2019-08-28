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В Одессе апелляционный суд принял решение по владельцу "Токио стар"

28 августа, 18:30

Виктор Борисенко

Адвокаты бизнесмена заверили, что у них есть план дальнейших действий

Вадима Черного отправили в СИЗО

Вадима Черного отправили в СИЗО / Фото: Думская

После страшного пожара в Одессе, когда в горящем отеле "Токио стар" погибло девять человек, апелляционный суд рассматривал ходатайство адвокатов владельца гостиницы – Вадима Черного – об изменении меры пресечения.

Как известно, суд первой инстанции отправил предпринимателя под стражу на два месяца, и его защита решила оспорить это решение.

Рассмотрев аргументы сторон, судьи постановили оставить решение первой инстанции без изменений. Защита назвала решение незаконным и собирается обращаться в Европейский суд по правам человека.

"Суд отменил определение суда первой инстанции, принял новое решение, но по результативной части оно такое же, как предыдущее. Мы не видели полного текста, не знаем какие там мотивировки есть", – рассказал "Сегодня" адвокат Денис Пономаренко.

По его словам, у защиты уже есть план дальнейших действий, но представят его позже. Апелляционному суду, как и судьям предыдущей инстанции, потребовалось два дня на вынесение решения.

Обвинение во время заседания настаивало на том, что подозрения в отношении подсудимого обоснованы, а он, будучи на свободе, якобы может воздействовать на свидетелей или вообще сбежать за границу.

Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел в ночь на 17 августа. В результате пожара погибли девять человек, 10 пострадали.

Ранее мы сообщали о впечатлениях одной из пострадавших – 16-летней девушки, которая спаслась благодаря своему парню, вынесшему ее на руках из горящего здания.

Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности") Уголовного кодекса Украины. Также Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, рассматриваются три версии.

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель людей в пожаре.

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Одесса отель черный Токио Стар

Источник: Сегодня

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