Проезда нет: в Одессе на полгода перекроют Софиевскую улицу
Одесситам до конца года придется объезжать этот участок городского центра
В Одессе больше чем на полгода перекроют для проезда Софиевскую улицу. Ее закроют для транспорта уже в эту пятницу в 22:00. Как рассказали в пресс-службе мэрии, там начнется капитальный ремонт.
По словам директора городского департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александра Илько, ремонт на Софиевской — очередной этап создания магистрального трамвайного маршрута "Север — Юг", который соединит жилмассивы Таирова и Котовского. Работы обещают завершить до 5 декабря, но начальник горуправления дорожного хозяйства Андрей Шмагай обещал, что постараются закончить раньше.
Планы на ремонт довольно масштабные. Сначала демонтируют старые трамвайные рельсы и дорожное полотно. Затем заменят все инженерные сети, проходящие под улицей: газо- и водопровод, телекоммуникационные и сети теплоснабжения, ливневую канализацию, после чего планируют уложить новое трамвайное полотно, новые трамвайные рельсы и асфальтное покрытие проезжей части.
Кроме того, одесситам обещают новые фонарные столбы, остановочные комплексы, ограждения, антипарковочные столбики, отремонтированные тротуары и въезды во дворы.
В ожидании нового. Дорожное полотно и коммуникации заменят. Фото: omr.gov.ua
"Хотелось бы, чтобы тут еще велодорожку сделали, как на Ольгиевской. Я езжу на работу на велосипеде с Таирова на жилмассив Котовского и всегда проезжаю по Софиевской, потому что это самый короткий маршрут в том направлении", — говорит одесский велосипедист Михаил Бондаренко.
Автодвижение по новой схеме
Департамент транспорта и перевозчики подготовили две схемы организации дорожного движения, чтобы обеспечить и выполнение работ, и курсирование маршруток.
"Вместо отрезка по улице Софиевской, часть маршрутов будут идти по улице Елисаветинской, а затем уже по улице Ольгиевской возвращаться на спуск Маринеско. Другая часть будет двигаться по улицам Торговой и Пастера и направляться в сторону Софиевской", — заявил Александр Илько, отметив, что водителям частного транспорта предлагают такой же принцип движения.
Ранее мы писали, что украинские водители попадают в ДТП из-за ям на дорогах: что делать. Специалисты советуют добиваться компенсации за нанесенный ущерб.
Напомним, украинцев возмущает, что после зимы дороги в стране покрываются ямами. Из-за этого чиновники предложили изменить состав дорожного покрытия и нормы строительства трасс. Впрочем, в "Укравтодоре" к такой инициативе отнеслись критически.
Как известно, всего на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения в Украине в 2019 году предусмотрено более 50 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости Украины. Однако для восстановления всех автомобильных путей нужно более триллиона гривен – столько составляет доходная часть всего госбюджета бюджета-2019. Кроме того, на капремонт всех украинских дорог государственного значения нужно 59 лет.
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