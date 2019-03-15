Масштабный ремонт дорог в Запорожье: стало известно, когда начнутся работы
В мэрии Запорожья провели совещание, посвященное ремонту дорог
В Запорожье пройдут масштабные работы по ремонту дорог в городе – они запланированы на май 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе запорожской мэрии.
Из городского бюджета на эти цели выделят более 190 миллионов гривен, в частности на ремонт дорог в частном секторе предусмотрено 14 миллионов гривен, на внутриквартальные дороги – 31 миллион гривен и на тротуары – 16 миллионов гривен.
В настоящее время специалисты решают, на каких улицах необходимо начать ремонт в первую очередь, а также определяют объем дорожного покрытия.
Предварительные списки работ уже разработаны. Точный график работ и улицы, на которых выполнят ремонт, будут известны позже.
Стоит отметить, что недавно стало известно – на ремонт дорог и строительство мостов в Запорожской области из государственного бюджета выделят более четверти миллиарда гривен.
Как сообщалось ранее, Государственное агентство автомобильных дорог Украины выделит на проведение ямочного ремонта дорог Киев – Одесса и Киев – Чоп 500 млн грн. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время заседания Кабинета министров в среду, 6 февраля.
Напомним, Кабинет министров Украины в госбюджете на 2019 год предусмотрел 15 млрд грн на ремонт дорог местного значения, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
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