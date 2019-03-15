Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

Масштабный ремонт дорог в Запорожье: стало известно, когда начнутся работы

Сегодня, 11:39

В мэрии Запорожья провели совещание, посвященное ремонту дорог

В Запорожье проведут масштабный ремонт городских дорог
В Запорожье проведут масштабный ремонт городских дорог. Фото: пресс-служба мэрии Запорожья
Масштабный ремонт дорог в Запорожье: стало известно, когда начнутся работы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b70/ecb/5c8b70ecb74d3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b70/ecb/5c8b70ecb74d3.jpg Запорожье В мэрии Запорожья провели совещание, посвященное ремонту дорог

В Запорожье пройдут масштабные работы по ремонту дорог в городе – они запланированы на май 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе запорожской мэрии.

Из городского бюджета на эти цели выделят более 190 миллионов гривен, в частности на ремонт дорог в частном секторе предусмотрено 14 миллионов гривен, на внутриквартальные дороги – 31 миллион гривен и на тротуары – 16 миллионов гривен.

В настоящее время специалисты решают, на каких улицах необходимо начать ремонт в первую очередь, а также определяют объем дорожного покрытия.

Предварительные списки работ уже разработаны. Точный график работ и улицы, на которых выполнят ремонт, будут известны позже.

Стоит отметить, что недавно стало известно – на ремонт дорог и строительство мостов в Запорожской области из государственного бюджета выделят более четверти миллиарда гривен.

Как сообщалось ранее, Государственное агентство автомобильных дорог Украины выделит на проведение ямочного ремонта дорог Киев – Одесса и Киев – Чоп 500 млн грн. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время заседания Кабинета министров в среду, 6 февраля.

Напомним, Кабинет министров Украины в госбюджете на 2019 год предусмотрел 15 млрд грн на ремонт дорог местного значения, заявил премьер-министр Владимир Гройсман. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ремонт, Запорожье, ремонт дорог

Вы сейчас просматриваете новость " Масштабный ремонт дорог в Запорожье: стало известно, когда начнутся работы". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дороги по-новому: в Украине хотят изменить нормы строительства трасс

Сегодня, 08:12

Состав дорожного покрытия предлагают обновить, но "Укравтодор" против

В Ужгороде жители микрорайона отрезаны от цивилизации из-за плохой дороги

4 марта, 13:16

Дорогу еще 2018 году размыл стихийный паводок

Вокруг концерта памяти Марины Поплавской разразился скандал

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки

Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы

​Похитители энергии: 8 причин вашей усталости

Как бегать с большой грудью?

Портников дал неожиданный прогноз по Крыму

Россия и Украина: кто лучше выступил

Вакарчук объяснил украинцам, за кого не надо голосовать

Вступление Украины в НАТО: стало известно о тайном решении Трампа
Загрузка...

Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине

Сегодня, 07:51

Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

Почему стали строить меньше квартир и действительно ли они дорожают

Сегодня, 07:39

В Луганской и Донецкой областях строятся только частники, а в Киеве квартиры самые тесные

Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"

Сегодня, 07:19

В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

Медреформа на финишной прямой: что успели сделать и что еще впереди

13 марта, 07:00

В системе больше 25 миллионов человек, а в апреле стартует второй этап

Названы реальные причины госпитализации Началовой

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

Сальма Хайек поразила откровенным фото