Пьяное ДТП с полицейскими в Одесской области: появились новые подробности

В авто патрульных на скорости врезалась легковушка

Фото: ГУНП в Одесской области.

В Одесской области по факту ДТП с участием полицейских в Черноморске открыли уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

"По данному факту Черноморским отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно о состоянии пострадавшего в аварии копа, которого госпитализировали с переломанными ребрами, ушибом грудной клетки и черепно-мозговой травмой. Сейчас полицейский находится в больнице. Его состояние медики оценивают как стабильное.

Напомним, в Черноморске автомобиль патрульных дважды попал в ДТП. Сначала в авто копов врезался ВАЗ. А когда группа реагирования проверяла документы водителя легковушки, в их автомобиль, припаркованный на обочине, на большой скорости влетел другой ВАЗ. Водитель легковушки был пьян.

Кроме того, недавно в Херсоне сотрудник Национальной полиции на личном автомобиле, находясь вне службы, сбил двух пешеходов.

Также сообщалось, что начальник Конотопского отделения полиции, автомобиль которого сбил ребенка на пешеходном переходе, отстранен от исполнения служебных обязанностей на период проведения служебной проверки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Пьяное ДТП с полицейскими в Одесской области: появились новые подробности". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"