В Херсоне полицейский на своем автомобиле сбил двух пешеходов

Авария произошла, когда коп находился вне службы

Фото: Facebook.

В Херсоне сотрудник Национальной полиции на личном автомобиле, находясь вне службы, сбил двух пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"Пострадавшие доставлены в больницу. Угрозы их жизни нет", – говорится в сообщении.

На время проведения служебного расследования полицейского отстранили от исполнения служебных обязанностей.

"Алкотестер "Драгер" в организме полицейского признаков алкогольного опьянения не обнаружил. У работника полиции также взяты анализы на содержание алкоголя в крови в медицинском учреждении. Руководство полиции области готово содействовать работникам ГБР в расследовании данного происшествия", – заверили в полиции.

Ранее сообщалось, что начальник Конотопского отделения полиции, автомобиль которогосбил ребенка на пешеходном переходе, отстранен от исполнения служебных обязанностей на период проведения служебной проверки, шофер автомобиля задержан.

Ранее мы писали о том, что полицейские 31 мая в Переяславе-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из правоохранителей попал в голову 5-летнему ребенку. Полицейские были не при исполнении служебных обязанностей, но в состоянии алкогольного опьянения. Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы.

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