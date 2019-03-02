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СБУ блокировала контрабанду импортных сигарет в Одесской области

Сегодня, 12:10

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов контрабандного перемещения "товара" через государственную границу

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine.
СБУ блокировала контрабанду импортных сигарет в Одесской области //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a56/048/5c7a5604863cf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a56/048/5c7a5604863cf.jpg Одесса Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов контрабандного перемещения «товара» через государственную границу

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали незаконное перемещение сигарет иностранного производства на территорию Одесской области. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что жители одного из пограничных районов Одесской области наладили контрабандную переправку в регион сигарет иностранного производства для перепродажи. Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов контрабандного перемещения "товара" через государственную границу. Во время санкционированных следственных действий по месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили средства связи, маршрутные записи, "черную бухгалтерию" и другие вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность", - говорится в сообщении.

Организатору контрабандного канала сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, в том числе военнослужащих Госпогранслужбы, которые, по данным следствия, причастны к незаконным действиям.

Напомним, во Львовской области на пункте пропуска Краковец пограничники обнаружили сразу два тайника с контрабандными сигаретами, которые были оборудованы в микроавтобусах.

Спрятанные сигареты различных марок были найдены в двойном потолке и днище – там нашли свыше двух тысяч пачек, а уже через несколько часов еще сотню блоков – около тысячи пачек – обнаружили в топливном баке другого микроавтобуса. Контрабандный товар был конфискован, а водителей теперь ожидает суд.

Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

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Тег сигареты, СБУ, контрабанда

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Источник:

Сегодня

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