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Сеть наркодилеров рассекретили после смерти военнослужащего: новые подробности

Сегодня, 16:47

Правоохранители задержали 32 человек, причастных к изготовлению и распространению наркотиков

Фото: пресс-служба ГПСУ
Фото: пресс-служба ГПСУ.

Стали известны подробности громкого дела с задержанием банды наркодиллеров в Одесской области, которая изготовляла и распространяла особо тяжелые наркотики на территории Украины. 

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы, расследование началось после того, как один из военнослужащих Белгород-Днестровского пограничного отряда умер после употребления психотропных наркотиков.

10 апреля 2019 года правоохранители задержали 32 человек, причастных к изготовлению и распространению наркотиков.

Фото: пресс-служба ГПСУ

Правоохранители обыскали места жительства задержанных в Одессе и области, а также места возможного хранения наркотиков. Они нашли более тонны прекурсоров, почти 1000 таблеток экстази, 57 килограммов марихуаны, 41 килограмм амфетамина, 3,2 килограмма метадона, почти 100 граммов кокаина и кусты конопли.

Также правоохранители обнаружили банковские карточки, мобильные телефоны и оргтехнику, оружие, патроны, боевую гранату и 3,5 миллиона гривен.

Фото: пресс-служба ГПСУ

Напомним, ранее в Николаевской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали группировку наркоторговцев, которые занимались сбытом опасного наркотика – метадона – в нескольких областях страны.

А в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.

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Тег наркотики, банда, задержали, наркодиллер

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