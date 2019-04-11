Сеть наркодилеров рассекретили после смерти военнослужащего: новые подробности
Правоохранители задержали 32 человек, причастных к изготовлению и распространению наркотиков
Стали известны подробности громкого дела с задержанием банды наркодиллеров в Одесской области, которая изготовляла и распространяла особо тяжелые наркотики на территории Украины.
Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы, расследование началось после того, как один из военнослужащих Белгород-Днестровского пограничного отряда умер после употребления психотропных наркотиков.
10 апреля 2019 года правоохранители задержали 32 человек, причастных к изготовлению и распространению наркотиков.
Фото: пресс-служба ГПСУ
Правоохранители обыскали места жительства задержанных в Одессе и области, а также места возможного хранения наркотиков. Они нашли более тонны прекурсоров, почти 1000 таблеток экстази, 57 килограммов марихуаны, 41 килограмм амфетамина, 3,2 килограмма метадона, почти 100 граммов кокаина и кусты конопли.
Также правоохранители обнаружили банковские карточки, мобильные телефоны и оргтехнику, оружие, патроны, боевую гранату и 3,5 миллиона гривен.
Фото: пресс-служба ГПСУ
Напомним, ранее в Николаевской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали группировку наркоторговцев, которые занимались сбытом опасного наркотика – метадона – в нескольких областях страны.
А в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.
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