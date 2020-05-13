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Силовики пришли с обысками на Одесскую таможню: СМИ сообщают о задержании начальника

13 мая, 20:30

Руслан Ровик

В спецслужбе заявили о расследовании масштабной коррупционной схемы

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками на таможню Одесской области.

Об этом заявила спикер СБУ Елена Гитлянская, сообщает hromadske.

По ее словам, следственные действия связаны с "масштабной коррупционной схемой", связанной с руководством таможни, однако конкретных фигурантов дела называть не стала.

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В то же время спикер спецслужбы добавила, что официальная информация об этом деле будет утром 14 мая.

В свою очередь, со ссылкой на собственные источники журналисты УНИАН сообщили, что был задержан недавно назначенный руководитель Одесской таможни Михаил Грибанов.

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Кроме того, в Сети появилась информация о том, что спецслужба провела массовые обыски на Одесской таможне.

Ранее СБУ провела более сотни обысков по всей стране в рамках расследования о работе конвертационного центра под прикрытием налоговой службы.

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Как известно, Кабинет министров уволил председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефьодова 24 апреля.

Позже в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", Верланов рассказал о причинах своего увольнения.

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Одесса СБУ таможня обыск одесская область

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