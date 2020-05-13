Силовики пришли с обысками на Одесскую таможню: СМИ сообщают о задержании начальника

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками на таможню Одесской области.
Об этом заявила спикер СБУ Елена Гитлянская, сообщает hromadske.
По ее словам, следственные действия связаны с "масштабной коррупционной схемой", связанной с руководством таможни, однако конкретных фигурантов дела называть не стала.
В то же время спикер спецслужбы добавила, что официальная информация об этом деле будет утром 14 мая.
В свою очередь, со ссылкой на собственные источники журналисты УНИАН сообщили, что был задержан недавно назначенный руководитель Одесской таможни Михаил Грибанов.
Кроме того, в Сети появилась информация о том, что спецслужба провела массовые обыски на Одесской таможне.
Ранее СБУ провела более сотни обысков по всей стране в рамках расследования о работе конвертационного центра под прикрытием налоговой службы.
Как известно, Кабинет министров уволил председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефьодова 24 апреля.
Позже в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", Верланов рассказал о причинах своего увольнения.
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