Смертельное ДТП на трассе Одесса-Рени: погибла женщина, двое мужчин в реанимации

Сегодня, 14:16

Водитель "Жигулей" не справился с управлением и врезался в отбойник

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Одесской области на трассе "Одесса-Рени" произошло смертельное ДТП – между селами Казацкое и Красная Коса в Белгород-Днестровском районе водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и врезался в отбойник. Погибла женщина, еще два человека получили тяжелые ранения.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, инцидент произошел 5 ноября, около четырех часов утра. Как стало известно, спасателям пришлось извлекать тело погибшей из обломков машины с помощью гидравлического инструмента.

Кроме того, после ДТП были госпитализированы 43-летний житель Белгород-Днестровского района и 18-летний парень из Беляевского района. Обоих доставили в хирургическое отделение больницы Белгород-Днестровского.

Местные журналисты выяснили, что погибшей оказалась 43-летняя жительница села Виноградное Болградского района. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства и подробности происшествия.

Напомним, ранее в полиции сайту "Сегодня" сообщили, что на дорогах Украины с января по октябрь произошло 108 070 аварий, в которых погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.
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Источник:

"Сегодня"

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