Смертельное ДТП в Одессе: водителю BMW избрали меру пресечения
В результате аварии погибли два человека и еще девять получили ранения
Водителю BMW, который устроил смертельное ДТП на Фонтанской дороге в Одессе, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.
"По ходатайству прокуратуры Одесской области взят под стражу без права на залог водителя BMW, подозреваемого в совершении ДТП с летальным исходом", – говорится в сообщении.
Как стало известно журналистам, подозреваемый останется за решеткой 60 дней.
Напомним, трагедия произошла вечером 8 сентября, когда водитель BMW, двигаясь на скорости около 100 км/ч, попытался "проскочить" перекресток и столкнулся со Skoda, а затем вылетел на тротуар, где находились люди. В результате страшного ДТП погибли два человека и еще девять получили ранения.
Всего же за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.
В свою очередь, генеральный прокурор Юрий Луценко ранее предложил ввести жесткие меры за смертельные ДТП и серьезно усилить наказание за преступления на дороге. В частности, руководитель ГПУ выступил за то, чтобы условное наказание было заменено на тюремное заключение.
Вы сейчас просматриваете новость "Смертельное ДТП в Одессе: водителю BMW избрали меру пресечения". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"