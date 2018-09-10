Смертельное ДТП в Одессе: водителю BMW избрали меру пресечения

Сегодня, 16:59

В результате аварии погибли два человека и еще девять получили ранения


Водителю BMW, который устроил смертельное ДТП на Фонтанской дороге в Одессе, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

"По ходатайству прокуратуры Одесской области взят под стражу без права на залог водителя BMW, подозреваемого в совершении ДТП с летальным исходом", – говорится в сообщении.

Как стало известно журналистам, подозреваемый останется за решеткой 60 дней.

Напомним, трагедия произошла вечером 8 сентября, когда водитель BMW, двигаясь на скорости около 100 км/ч, попытался "проскочить" перекресток и столкнулся со Skoda, а затем вылетел на тротуар, где находились люди. В результате страшного ДТП погибли два человека и еще девять получили ранения.

Всего же за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.

В свою очередь, генеральный прокурор Юрий Луценко ранее предложил ввести жесткие меры за смертельные ДТП и серьезно усилить наказание за преступления на дороге. В частности, руководитель ГПУ выступил за то, чтобы условное наказание было заменено на тюремное заключение.
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