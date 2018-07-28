Смертельное ДТП в Запорожье: два человека погибли и пятеро ранены

Сегодня, 13:52

В аварии погибли пожилые жители Запорожья

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

В Запорожье два человека погибли, и еще пятеро получили ранения в аварии, которая произошла вечером 27 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

"27 июля около 21:50 водитель автомобиля Ford Fiesta на улице Набережная магистраль, выполняя маневр разворота, не отдала преимущество в движении и допустила столкновение с автомобилем Ford Sierra, который двигался во встречном направлении", — говорится в сообщении.

Как отмечается, женщина-водитель вместе со своим пассажиром погибли на месте, а водитель и четверо пассажиров другого автомобиля попали в больницу. Открыто уголовное производство.

Также выяснилось, что погибшие – жители Запорожья 1941 и 1943 рождения. С травмами в больницу были доставлены 35-летний водитель автомобиля Ford Sierra и четверо его пассажиров — мужчины в возрасте от 21 до 58 лет.

Следователи открыли уголовное производство по признакам статьи "нарушение правил безопасности дорожного движения". Продолжается досудебное расследование. 

Напомним, 27 июля в Одессе на перекрестке улиц Малиновского и Луганской произошло тройное ДТП, в котором один автомобиль перевернулся, а другой был отброшен в светофорный столб.

Ранее в Черкассах на пересечении улиц Черновола и Чайковского автомобиль BMW на пешеходном переходе сбил женщину с шестилетним ребенком

Позже выяснилось, что погибшие – жена и сын сотрудника полиции, а возможный виновник аварии был пьян. Водителя-харьковчанина задержали и предъявили ему обвинения.
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"Сегодня"

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