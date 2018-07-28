Трагическое ДТП в Каневе: двое молодых людей погибли, еще трое ранены

В страшной аварии под Каневом два человека погибли и трое получили ранения

В городе Каневе, Черкасской области, вечером 27 июля около 20:00 произошло страшное ДТП, в котором погибли 18-летние парень и девушка, а еще трое, в том числе 11-летний мальчик, получили ранения. Об этом в своем Facebook сообщил сотрудник областного управления ГСЧС Константин Проценко.

"На улице Дорошенко водитель автомобиля BYD не справился с управлением, съехал с дороги на обочину, где машина врезалась в дерево. В момент столкновения в салоне, кроме водителя, находились еще четверо пассажиров", – написал он.

Также Проценко добавил, что после ДТП все люди, которые находились в машине, получили травмы разной степени тяжести. После деблокирования из покореженного салона авто спасателями их доставили в Каневскую Центральную районную больницу.

"Получив травмы, несовместимые с жизнью, двое потерпевших – 18-летние парень и девушка, несмотря на усилия медиков отделения реанимации, умерли. Водитель машины и еще двое пассажиров, 11-летний мальчик и 19-летний парень получили тяжелые травмы и остаются в больнице", – рассказал спасатель.

Напомним, 27 июля в Одессе на перекрестке улиц Малиновского и Луганской произошло тройное ДТП, в котором один автомобиль перевернулся, а другой был отброшен в светофорный столб.

Ранее в Черкассах на пересечении улиц Черновола и Чайковского автомобиль BMW на пешеходном переходе сбил женщину с шестилетним ребенком.

Позже выяснилось, что погибшие – жена и сын сотрудника полиции, а возможный виновник аварии был пьян. Водителя-харьковчанина задержали и предъявили ему обвинения.