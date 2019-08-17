Смертельный пожар в Одессе: появилось видео эвакуации людей из полыхающей гостиницы

На кадрах видно, как люди выбегали из горящего помещения в нижнем белье. На данный момент их разместили в автобусах

Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области

Очевидцы масштабного пожара в одесской гостинице "Токио Стар", который унес жизни восьми человек в ночь на 17 августа, опубликовали в социальных сетях видео эвакуации людей из горящего здания.

В частности, люди выбегали из помещения прямо в нижнем белье.

Также спасатели обнародовали новое видео ликвидации смертельного пожара.

Кроме того, одесситы также публикую фото, как выглядит сгоревшая гостиница.

Фото: Иван Бошку

Кроме того, в ГУ Нацполиции Одесской области уточнили, что всего с места происшествия были эвакуированы около 150 человек. Вопрос о дальнейшем размещении части людей пока что не решен, недалеко от сгоревшего отеля пока что созданы временные пункты из автобусов, выделенных ГУ НП и горсоветом.

"Там пострадавшим от пожара оказывается посильная домедицинская помощь, а также помощь психологов и волонтеров. Кроме того, несколько десятков спасенных людей еще с ночи приютил у себя дома одессит, который стал случайным свидетелем пожара и бросился помогать спасателям и полицейским", – добавили правоохранители.

Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области

Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области

Напомним, что пожар вспыхнул около 1:34 по ул. Водопроводная, 1а, на время пожара в гостинице находилось ориентировочно 200 человек. Во время ликвидации пожара были эвакуированы 136 человек, спасены – семь, пострадали 10 человек, которые были направлены в медицинские учреждения города и выявлено восемь погибших (анкетные данные устанавливаются). В 3:36 пожар был локализован и в 4:32 ликвидирован. По факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Все подробности в спецтеме Пожар в Одессе

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