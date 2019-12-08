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Спасатели продолжают разбирают завалы пожарища на Троицкой в Одессе

8 декабря, 23:59

Всего результате пожара погибли 10 человек

По состоянию на 21:00 8 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Одесской области.

Всего результате пожара погибли 10 человек. Пострадало 30 человек (в больницах остается 9 человек).

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Всего с начала разбора завалов вывезено 1 тыс. 216 м куб. строительных конструкций.

Всего к работам привлечено 275 человек и 41 единица техники.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.

В свою очередь президент Владимир Зеленский объявил в воскресенье, 8 декабря, национальный траур по погибшим из-за пожара в Одессе.

Как мы уже сообщали, в среду, 4 декабря, около 10:00 в Одессе в шестиэтажном здании на углу Пушкинской и Троицкой улиц, известном как доходный дом Асвадурова, вспыхнул крупный пожар, в котором погибли десять человек и еще десятки людей пострадали.

Напомним, во время брифинга в Одессе Алексей Гончарук анонсировал увольнение нескольких одесских чиновников, а также заявил, что берет ход расследования пожара в местном колледже под личный контроль.

Сайт "Сегодня" вел трансляцию брифинга.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

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Одесса колледж пожары ГСЧС

Источник: Сегодня

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