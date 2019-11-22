Стало известно, когда аэропорт "Одесса" планирует возобновить рейсы

Международный аэропорт "Одесса" в связи с поломкой на взлетно-посадочной полосе самолета Turkish Airlines, следовавшего из Стамбула (Турция) в Одессу (рейс TK465) 21 ноября, приостановил воздушное движение до 22:00 22 ноября.

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В сообщении аэропорта пассажирам рекомендовано следить за онлайн-табло.

Причиной аварийной посадки стали метеоусловия. "Самолет приземлился, но вследствие сильных порывов ветра выехал на грунт. Это и стало причиной поломки стойки шасси", – сказал представитель аэропорта.

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Он пояснил, что задержка с буксировкой была связана с тем, что компания Turkish Airlines изучала возможность выполнения этой работы специализированной компанией. Но впоследствии перевозчик согласился, чтобы эти работы осуществлялись совместно с техникой аэропорта, которая у него имеется и соответствует категории аэропорта. Без этой техники было бы невозможно эксплуатировать аэропорт.

Ранее мы сообщали, что 21 ноября в Международном аэропорту Одессы передние стойки повредили два самолета. В этот же день в похожую ситуацию попал частный самолет Gulfstream G150, который летел в Дубай.

Напомним, недавно из-за густого тумана, который опустился на аэропорт Харькова, пассажиры рейса из египетского Шарм-эш-Шейха едва не погибли – самолет не смог приземлиться в условиях практически полного отсутствия видимости и нехватки топлива, и был вынужден уйти в "Борисполь".

Также мы сообщали, что из-за густого тумана авиарейсы отменяли и в аэропорту Львова: проблемы возникли у пассажиров, направлявшихся в Италию, Польшу и Египет, а также тех, кто возвращался из этих стран.

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