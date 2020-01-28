Стало известно, кому принадлежит скандальный затонувший танкер в Одессе

Фото: dumskaya.net

Танкер "Делфи", который в конце ноября затонул возле одесского пляжа "Дельфин" и стал туристическим объектом, принадлежит бывшему депутату Николаевского областного совета от Партии регионов Олегу Ковтунову. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на источник в Морской администрации Одессы.

"В ходе недавнего заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, посвященного ситуации вокруг бункеровщика, председатель облгосадминистрации ОГА Максим Куцый потребовал от представителя собственника судна, некоего Юрия Голикова, в срок до 28 января определиться с датой начала работ по подъему танкера. Этот день наступил, но ответа от судовладельца до сих пор нет", – отмечает издание.

По сведениям издания, настоящий собственник танкера, Олег Ковтунов, основал почти два десятка компаний, зарегистрированных в Одессе и Николаеве. В 2008 году бизнесмена исключили из Партии регионов, а в 2009 году он лишился и депутатского мандата. Основанием стал вступивший в силу приговор Очаковского горрайонного суда, который признал Ковтунова виновным по ст. 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство).

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Ранее сообщалось, что затонувший танкер участвовал в контрабандных перевозках.

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Напомним, с борта затонувшего танкера "Делфи" водолазы изъяли вещественные доказательства и документы, которые могут стать уликами в ходе расследования. Как сообщил заместитель мэра города Андрей Котляр, выемка проводилась специалистами коммунального управления "Спасательно-водолазная служба" Одесского горсовета после обращения стражей порядка.

Совладелец компании "Эко-Сервис", которую привлекли к ликвидации последствий кораблекрушения, рассказал о трех сценариях дальнейшей работы с танкером. По его словам, предварительно, судно получило несколько пробоин и уже набрало около полутора тысяч тонн воды. Если пробоины невелики и их удастся заделать, то из танкера удалят всю загрязненную воду. После этого "Делфи" должен всплыть, и его можно будет оттащить на утилизацию. Если воду не удастся откачать, судно придется резать на месте.

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