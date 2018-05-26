Стерненко рассказал, откуда у него взялся нож: видео

Экс-лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко рассказал, что нож, которым он убил одного из нападавших, принадлежит им. Об этом он рассказал в комментарии skrypin.ua.

"Мы (Стерненко был вместе с девушкой – Ред.) шли домой и на подходе к дому нас встретили двое парней, они начали наносить мне удары, в том числе ножом, мне удалось его отобрать", – сказал Стерненко.

На уточняющий вопрос ведущего, чей это был нож, он ответил, что нападавших. "Это их нож", – отметил он.

Далее Стерненко рассказал подробности нападения.

"Когда начали наносить удары, я пытался как-то обороняться. Увидел, что нападавшие начали убегать – один побежал в одну сторону, другой в другую, я пошел за одним из них. Он пробежал буквально метров 30-40, упал, держась за бок и сказал , что уже не будет нападать. Я вызвал скорую. Здесь же я увидел, что у меня с руки кровь брызжет", – рассказал он.

Потом приехала скорая. По его словам, врачи сначала начали говорить не с ним, а с девушкой, с которой был Стерненко перед началом нападения

"Потом подошли (к Стерненко – Ред.), вяло посмотрели на мужчину и сказали, что он труп и забрали меня", – добавил он.

По его словам, на данный момент ему не сообщали о подозрении.

Как мы сообщали ранее, по данным источников сайта "Сегодня", на месте преступления не было найдено оружия нападавших.

Как известно, вечером 24 мая в полицию поступило сообщение о том, что на улице Фонтанская дорога совершено нападение на общественного активиста и его девушку – Стерненко был ранен и доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и резаной раной руки. Его прооперировали. Во время покушения активист смертельно ранил нападавших, один из них скончался на месте, второй скрылся, однако вскоре его задержала полиция.

Накануне советник главы одесской полиции Руслан Форостяк заявил о задержании второго нападавшего и установлении личности погибшего. Также копы выяснили и мотивы нападения.

Мужчиной, который был смертельно ранен Сергеем Стерненко, был 29-летний десантник 25-й аэромобильной бригады ВСУ Иван Кузнецов.

Второй фигурант дела, который получил ранения – безработный житель Черноморска 1988 года рождения Александр Исайкл. Мужчина был ранен в живот. После оказания первой помощи его доставили в Шевченковское РОВД.

После нападения на Стерненко, во время которого погиб один из нападавших, полиция открыла несколько уголовных производство по статьям "умышленное средней тяжести телесное повреждение", "покушение на убийство" и "умышленное убийство". Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.