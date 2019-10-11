Страшный пожар в "Токио Стар": объявлено подозреине еще одному фигуранту

Сгоревший отель "Токио Стар" / Фото: Виктор Борисенко, Сегодня

В расследования уголовного производства, открытого после пожара в одесской гостинице "Токио Стар", где погибли девять человек, появилась еще одна подозреваемая — администратор гостиницы Оксана Ежак, которая в день трагедии была на смене.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подозрение женщине предъявили еще 1 октября, а до этого она имела статус свидетельницы.

"30-летняя женщина дежурила в ночную смену в момент пожара. Вместе с другими фигурантами ее подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия", – отметили в прокуратуре.

При выполнении возложенных на сотрудницу функций на рабочем месте – в помещении рецепции отеля – она должна была следить за работой пульта противопожарной сигнализации и при поступлении сигнала безотлагательно сообщать в ГСЧС.

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На данный момент меру пресечения подозреваемой избрать пока не могут, поскольку Киевский суд рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении сроков досудебного расследования.

В случае, если сроки будут продлены, обвинение будет обращаться в суд об избрании меры пресечения для Ежак. Подозрение ей предъявили по той же статье, что и другим фигурантам — нарушение правил пожарной безопасности, повлекшем гибель девяти человек.

Как "Сегодня" писали ранее, одесские правоохранители объявили подозрение старшему администратору отеля "Токио Стар", в котором произошел пожар и погибли девять человек.

Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел в ночь на 17 августа. В результате пожара погибли девять человек, 10 пострадали.

Огонь вспыхнул в здании, где находилось около 200 человек. Погибшими оказались женщина из Сум и ее 10-летняя дочь, две пары влюбленных – из Балты и Киева, турист из Днепра и гражданка Австралии. Тело еще одного погибшего до сих пор не опознано.

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель людей в пожаре.

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